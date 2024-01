Australian Open, super Sinner batte Rublev e ritrova Djokovic: la sfida infinita col serbo

23 gennaio 2024 a

Jannik Sinner conquista la semifinale agli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il tennista altoatesino, numero 4 della classifica Atp e del tabellone, si è imposto nei quarti sul campo della Rod Laver Arena sul russo Andrey Rublev, quinta forza del seeding: l’azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-3, in due ore e 39 minuti di gioco. Sinner, che fin qui non ha perso nemmeno un set, se la vedrà venerdì con il campione in carica, Novak Djokovic: il fuoriclasse serbo, leader del ranking mondiale e del torneo, ha sconfitto nei quarti lo statunitense Taylor Fritz, 12esima forza del seeding, in quattro set con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-2 6-3.

Sinner e Djokovic: rieccoli, faccia a faccia, a rinnovare la grande sfida di fine 2023 tra Finals e Coppa Davis. Il serbo numero uno del mondo ha battuto lo statunitense Taylor Fritz in quattro set 7-6(3), 4-6, 6-2, 6-3, per la 33ma vittoria di fila sul cemento di Melbourne: l’ultima sconfitta risale a quattro anni e un giorno fa contro Hyeon Chung. Ora se la vedrà ancora una volta con l'altoatesino, numero 4 del mondo ma probabilmente ancora per poco, in una sfida infinita che ha l'aria del passaggio di consegne.