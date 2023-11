Caso scommesse, Sandro Tonali indagato anche nel Regno Unito

04 novembre 2023 a

Guai in vista per Sandro Tonali anche in Premier League. Il giocatore del Newcastle, infatti, è stata aperta un'inchiesta anche da parte della FA, la Football Association britannica. Ora anche la Federcalcio inglese indaga su Sandro Tonali. Come riferiscono i media britannici, infatti, la FA, la Football Association, ha aperto un’inchiesta su Sandro Tonali con lo scopo di capire se Tonali abbia violato le regole sulle scommesse dopo aver lasciato il Milan per passare al Newcastle la scorsa estate.

Rientrerebbe nella giurisdizione della Federcalcio inglese, infatti, e il calciatore potrebbe subire un’ulteriore sanzione rispetto a quella che gli è stata già comminata in Italia.