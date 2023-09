Colombia, follia per il calcio: tifoso spara e uccide il presidente del Tigres

26 settembre 2023 a

Follia senza precedenti in Colombia per una partita di calcio. Il presidente del Tigres FC, club di seconda divisione, è stato ucciso a colpi di pistola davanti alla figlia sabato sera mentre rientrava a casa a Bogotà dopo una sconfitta casalinga. Due uomini in moto hanno affiancato l’auto di Edgar Paez Cortes, 63 anni, e hanno fatto fuoco. La figlia è rimasta illesa nell’attacco, avvenuto vicino allo stadio Metropolitano de Techo del Tigres, nella capitale della Colombia. «Con profonda tristezza e sgomento, denunciamo l’assassinio del presidente della nostra società, il dottor Edgar Páez Cortés. Questo spiacevole incidente è avvenuto mentre tornava a casa, dopo la partita contro l’Atlético. La famiglia del Tigres e la comunità sportiva sono devastate da questo evento. Edgar Páez Cortés era un appassionato difensore del calcio e un leader esemplare. Il suo impegno verso la squadra e la sua dedizione allo sviluppo dello sport nella regione hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo», ha scritto il Tigres sui propri canali social.

Cordoglio è stato espresso anche dalla Federcalcio del paese sudamericano. L’omicidio si è verificato dopo che il Tigres ha perso per 2-3 contro l’Atlético FC alla tredicesima giornata della Primera B ed al momento è in quindicesima posizione con nove punti. Non è stata ancora decretata la sospensione del campionato.