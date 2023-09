Real Madrid, tre giocatori in arresto: la bomba che sconvolge il calcio

14 settembre 2023 a

La Guardia Civil ha arrestato almeno tre giocatori del Real Madrid per un presunto caso di rivelazione di segreti di natura sessuale. A rivelarlo è El Confidencial, che spiega come le indagini siano condotte dalla Polizia Giudiziaria di Las Palmas e si concentrino su diversi calciatori di cui al momento non è stata rivelata l'identità. Gli arrestati, secondo il media spagnolo, sono tre giocatori appartenenti alla Cantera, alla squadra riserve e alla terza squadra, ma le fonti che hanno rivelato lo scandalo suggeriscono che potrebbero essere coinvolti diversi altri giocatori, compresi quelli della prima squadra.

Il tutto nasce da una denuncia depositata il 6 settembre alle Canarie, nel comune di Santa María de Guía, dalla madre di una minorenne. “Uno dei detenuti ha registrato un suo video a sfondo sessuale e poi lo ha diffuso tramite WhatsApp” la motivazione dietro il blitz. Gli arresti sono avvenuti questa mattina e i giocatori sono stati portati in questura. L'autore del video avrebbe filmato i rapporti sessuali, che erano consensuali, ma successivamente quel video sarebbe stato diffuso, senza consenso, tra i giocatori della stessa squadra tramite WhatsApp. Gli investigatori ritengono che il video sia poi circolato in vari spogliatoi. Una brutta gatta da pelare per il Real Madrid.