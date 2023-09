Juventus, Paul Pogba positivo al doping: rilevato del testosterone

11 settembre 2023 a

Nuova tegola per la Juventus e per Paul Pogba, già alle prese con un infortunio. Come riferisce il sito dell'Ansa il calciatore francese "sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo dopo la prima giornata di campionato quando la Juventus ha giocato in trasferta alla Dacia Arena contro l'Udinese". Il centrocampista non era neanche sceso in campo in quella partita, disputando poi un totale di 52 minuti nei successivi impegni contro Bologna ed Empoli. Negli scorsi José Luis Palomino, difensore dell'Atalanta, era stato assolto dall’accusa di doping dal Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia.