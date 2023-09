Formula 1, capolavoro Ferrari nel gp di Monza: Sainz batte tutti in qualifica

02 settembre 2023 a

a

a

Ferrari da urlo nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 che si tiene a Monza. È infatti di Carlos Sainz il miglior tempo di 1’20’’294 che nell’ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara di domenica in Italia. Il ferrarista scavalca sull’ultimo tentativo la Red Bull di Max Verstappen, con l’altra Ferrari di Charles Leclerc che conquista invece la terza posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio. Subito chiarito il caso investigazione sulla possibile infrazione di tempi nell’out lap da parte delle due Ferrari: non c’è nulla e non ci saranno stravolgimenti nella griglia di partenza. Quarta e quinta posizione per George Russell su Mercedes e Sergio Perez su Red Bull, con la Williams di Alexander Albon che chiude invece sesta. In settima e nona piazza la McLaren con Oscar Piastri e Lando Norris, con Lewis Hamilton che si piazza tra questi ultimi conquistando l’ottava casella sulla griglia di partenza. A chiudere la top ten l’Aston Martin di Fernando Alonso.

“Emozione indescrivibile”. Spalletti si presenta e stuzzica il Napoli sulla clausola

«Darò il massimo per mantenere la prima posizione, anche se l’obiettivo resta comunque il podio», la reazione di Sainz intervistato nell’immediato post qualifica del Gran Premio d’Italia. «Una qualifica molto intensa, specialmente nel Q3 - ha detto un raggiante Sainz -. All’ultimo giro sapevo di avere del margine per ottenere la pole, alla fine è andata come volevo. Appena ho tagliato il traguardo ho avuto la pelle d’oca, salutando i tifosi che sono stati davvero fantastici nel darci il loro sostegno. L’obiettivo è il podio, darò tutto per partire bene e mantenere la prima posizione, cercando di tenere lontano Verstappen». La Rossa cerca il miracolo per interrompere lo strapotere del campione del mondo olandese.