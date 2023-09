Donnarumma, arrivano gli insulti e le minacce dai milanisti

01 settembre 2023 a

Ci sarà anche il Psg tra le avversarie del Milan nel girone della Champions League, intreccio che vedrà il ritorno di Gigio Donnarumma a San Siro due anni dopo l'addio al veleno con i colori rossoneri. Sui social è già partita la "wave" contro il portiere della Nazionale italiana con insulti e minacce.

"Non vedo l'ora di sentire il tuo nome a San Siro. Ti aspettiamo", si legge su Instagram. "Prepara i tappi per le orecchie", gli viene ricordato. "Vieni a prendere lezioni da Maignan… Non finirò mai di ringraziarti…. Lo scudetto con te non l'avremo mai vinto grazie Gigio ti amo" un'altra delle "dediche" al clase 1999.