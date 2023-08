Roma, Dybala rinuncia alla Nazionale. E per il Milan...

Lorenzo Pes 30 agosto 2023 a

Paulo Dybala verso il forfait per il match di venerdì contro il Milan in programma all'Olimpico alle 20.45. Le condizioni dell'argentino migliorano, ma la prudenza, in questi casi, non è mai troppa. L'anticipo del venerdì non aiuta i giallorossi né tantomeno la Joya, che potrebbe al massimo strappare una convocazione e magari sedersi in panchina vicino all'ultimo arrivato Romelu Lukaku (il contratto del prestito dal Chelsea è stato ufficialmente depositato in Lega Serie A). La formidabile coppia di attaccanti che José Mourinho spera di avere dopo la sosta rischia di assistere a tutto il match fuori dal campo.

Inoltre, domani l'ex Juventus comunicherà alla Federazione argentina di non voler rispondere alla convocazione (che sarebbe arrivata) per i prossimi impegni della Nazionale campione del Mondo in carica. L'obiettivo di Dybala è quello di recuperare al massimo in vista della ripresa del campionato prevista per il 17 settembre, dopo un inizio con il freno a mano tirato di questo inizio di stagione tra la squalifica e i problemi fisici accusati contro il Verona.