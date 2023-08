Romelu Lukaku presentato allo stadio Olimpico, cos'ha organizzato la Roma

31 agosto 2023 a

Sale la febbre Lukaku. Dopo lo sbarco di martedì scorso a Ciampino e l’ufficialità arrivata nella mattinata di giovedì, Romelu Lukaku è già pronto per presentarsi al pubblico dello Stadio Olimpico. Il centravanti belga, infatti, sarà accolto dall’abbraccio della tifoseria giallorossa in occasione della sfida di campionato che vedrà impegnata la Roma contro il Milan. Come comunicato dal club capitolino in una nota, l’attaccante farà il suo ingresso in campo intorno alle 19.30 «per ricevere un altro bagno di folla dopo l’arrivo a Ciampino nel pomeriggio di martedì».

«Se mi aspettavo quell’accoglienza a Ciampino? No, il mister, quando sono arrivato, mi ha scritto di aspettarmi una cosa del genere. Quando sono arrivato mi sono emozionato perché è bello vedere questo e mi dà ancora più stimoli per dare tutto per questa squadra». Così Romelu Lukaku, nuovo attaccante della Roma, ai microfoni del sito ufficiale del club giallorosso. «Quando siamo stati più vicini all’accordo tra i due club, tanta gente intorno a me mi ha detto dell’attesa che c’era a Roma - ha aggiunto Lukaku -. Io ero veramente concentrato per prepararmi e arrivare qui in forma. Quando sono arrivato ho voluto vivere quel momento. Era veramente bello vedere i tifosi cosi e non vedo l’ora di iniziare a giocare per questa squadra». Il centravanti belga ex Inter è arrivato dal Chelsea: «È bastata solo una chiamata - ha sottolineato Lukaku - I Friedkin mi hanno chiamato qualche giorno prima dell’accordo. Abbiamo parlato per mezz’ora delle ambizioni che hanno per questa società e per i tifosi e poi da li tutto è andato velocemente. Il viaggio? Abbiamo parlato di cosa si aspettano dalla squadra e da me. Ho ascoltato e ora c’è da fare sul serio. Ho fiducia in questa squadra e siamo noi che dobbiamo lavorare insieme per fare qualcosa di bello».