Lukaku alla Roma: "Domani firmo il contratto", colpo di Friedkin per Mourinho

"Domani volerò a Roma per firmare". Parole e musica di Romelu Lukaku: il trasferimento dell'attaccante belga alla corte di José Mourinho sembra essere cosa fatta. Il giocatore 30enne ha parlato al sito del quotidiano belga Hln a margine di un torneo giovanile in cui giocava il figlio, con la maglia dell'Anderlecht. "Sono nervoso... Domani volerò a Roma per firmare" ha detto Lukaku ai giornalisti confermando le trattative in corso tra i giallorossi e il Chelsea. Una delegazione romanista in queste ore è a Londra per definire i termini del trasferimento che in tutta probabilità sarà con la formula del prestito oneroso per un anno a 5 milioni di euro e un ingaggio per il giocatore intorno agli 8 milioni. "I romani sono pronti a riceverlo come un eroe", scrive il giornale belga. E l'entusiasmo nella Capitale, sponda giallorossa, è alle stelle.