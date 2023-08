Budapest, la proposta di matrimonio al termine della gara

25 agosto 2023 a

a

a

Una proposta di matrimonio romantica e inaspettata ai Campionati mondiali di atletica leggera di Budapest, L'atleta slovacco Dominik Cerny, al termine della 36 km (dove ha realizzato il 19° tempo), ha aspettato che la sua collega Hana Burzalova tagliasse il traguardo nella gara femminile e poi le ha chiesto, nel più classico dei modi, di sposarlo. Cerny so è inginocchiato subito dopo il traguardo e con l'anello in mano ha ricevuto il sì della compagna.

Un lungo e dolce appassionato per una scena insolita ma di grande impatto durante la competizione iridata in corso in Ungheria, chiusa con Cerny che prende in braccio la futura sposa.