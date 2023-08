Mondiali di atletica 2023, Iapichino già in finale. Oggi in pista Jacobs

19 agosto 2023 a

C'è attesa per i Mondiali di atletica leggera che oggi vedono in programma le qualificazioni di due punte di diamante dello sport italiano: Larissa Iapichino (figlia di Fiona May e di papà Gianni, che è anche il suo coach) e l'oro olimpico dei 100 metri Marcell Jacobs. Gli orari di oggi, sabato 19 agosto, a Budapest vedono diversi azzurri impegnati a superare le fasi preliminari e c'è da attendersi che in questa estate 2023 l'atletica potrebbe regalare all'Italia grandi soddisfazioni.

Larissa Iapichino è già in finale nel salto in lungo. La giovane campionessa, che di anni ne ha appena 21 e ha appena vinto tre tappe nel circuito Diamond League di atletica leggera, oggi ha messo in sicurezza la qualificazione atterrando a 6.73 metri al primo salto. Le finali del lungo femminile sono in programma domani, 20 agosto, alle 16.55.

Scenderà invece in pista alle 19.43 per le batterie dei 100 metri il velocista azzurro Marcell Jacobs, autore nel 2021 di una incredibile doppietta alle Olimpiadi di Tokyo con la vittoria nella gara regina dell'atletica e nella staffetta 4x100, insieme ai compagni di squadra Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta. Oggi, dopo un periodo in cui le sue prestazioni sono state in calo, Jacobs deve combattere per qualificarsi alle finali di Budapest.

Per vedere i Mondiali di atletica in tv basta sintonizzarsi su Rai Due, Rai Sport e Sky Sport, dove viene trasmessa la diretta da Budapest, La diretta streaming è disponibile su Rai Play, Sky Go, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, DAZN e NOW,