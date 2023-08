Calciomercato Roma, alzata l'offerta per Marcos Leonardo: il Santos vuole uno sforzo

Filippo Biafora 04 agosto 2023 a

Avanti tutta per Marcos Leonardo. La Roma, dopo le schermaglie con il Santos e le parole di Paulo Roberto Falcao, dirigente della squadra brasiliana, ha migliorato la propria offerta per regalare a José Mourinho un nuovo centravanti. I giallorossi hanno messo sul piatto 11 milioni di parte fissa, oltre a 7 milioni di bonus e un 10% sulla futura rivendita che manterrebbe il club in cui militò la leggenda Pelè. Una valutazione complessiva da oltre 18 milioni di euro che soddisfa il Santos, che chiede però un miglioramento delle condizioni di pagamento e in parte sui bonus (3 milioni sono abbastanza difficili da sbloccare): la volontà dei brasiliani è di avere praticamente subito gli 11 milioni, mentre la Roma propone una grossa rata iniziale e poi un saldo finale, ma senza un’eccessiva attesa tra i due bonifici. I contatti tra le parti sono frenetici e Tiago Pinto va avanti senza sosta nell’affare dopo le problematiche registrate negli scorsi giorni per Gianluca Scamacca, ora conteso da Atalanta e Inter. È da ricordare che il Santos ha il 70% del cartellino di Marcos Leonardo, mentre il 30% è in mano alla famiglia della punta classe 2003: su questo secondo fronte l'accordo c'è già, sia sulla valutazione che sull'ingaggio. La Roma vorrebbe regalare due nuovi attaccanti a Mourinho: l’altro nome è quello di Marko Arnautovic, che gradirebbe, e neanche poco, il trasferimento nella Capitale. Anche qui ci sono da vincere le resistenze del Bologna, che al momento lo ritiene incedibile: l’agente dell’austriaco è in pressing per scalfire il muro eretto dagli emiliani.