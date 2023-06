Calciomercato Roma, Llorente torna subito: accordo con il Leeds

Filippo Biafora 26 giugno 2023 a

Diego Llorente resta alla Roma. Tiago Pinto, partito questa mattina per Londra per una serie di appuntamenti di calciomercato (anche la Ceo Lina Souloukou è volata nella capitale inglese per altri incontri), ha trovato l’accordo con il Leeds per un prestito secco. Il difensore spagnolo, arrivato lo scorso gennaio in Italia in prestito oneroso (500mila euro) e con un diritto di riscatto da 18 milioni di euro, resterà quindi in giallorosso: a Trigoria, sfruttando la retrocessione degli inglesi dalla Premier League, non era stato esercitato l’accordo per trasformare il prestito in acquisto a titolo definitivo. Ed ora è stata trovata una nuova intesa che regalerà a José Mourinho un altro difensore centrale dopo aver già formalizzato l’arrivo di Evan N’Dicka a parametro zero negli scorsi giorni. Nel frattempo, mentre Pinto avrà una serie di appuntamenti a Londra e poi si sposterà a Milano per tentare di chiudere le cessioni di Volpato e Missori al Sassuolo, Ryan Friedkin è a Cannes: i texani hanno formalizzato l'acquisto del club calcistico della città francese e oggi si terrà una conferenza stampa di presentazione in cui verrà svelato il futuro progetto.