Europa League, dopo il danno arriva la beffa per Mourinho: stangata dall'Uefa

21 giugno 2023 a

a

a

È arrivata la stangata dell’Uefa sulla Roma e sul suo allenatore, José Mourinho, dopo la finale di Europa League disputata a Budapest e persa contro il Siviglia. Dopo una partita costellata dalle polemiche, nel post-gara è esplosa tutta la rabbia dello Special One contro l’arbitro Taylor, definito una “fuc***g disgrace”, per il rigore non assegnato per un tocco di mani e per l’intera direzione di gara. E ora a Nyon hanno deciso di comminare una maxi-squalifica al tecnico portoghese: “È stato deciso di sospendere l'allenatore dell'AS Roma, José Mourinho, per le prossime quattro partite di competizioni UEFA per club a cui avrebbe dovuto partecipare, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara”. Ma non è finita qui.

"Sfigati e delinquenti", Marchisio contro i tifosi della Roma per gli insulti a Taylor

Il massimo organo calcistico europeo ha deciso di sanzionare il club giallorosso per il comportamento dei tifosi nella sfida con il Siviglia: “Multare l'AS Roma per 50.000 euro e vietare all'AS Roma di vendere biglietti ai propri tifosi in trasferta per la prossima partita della competizione UEFA, per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento e disordini del pubblico”; “Multare l'AS Roma di 5.000 euro per il comportamento scorretto della squadra”; “Ordinare all'AS Roma di contattare la Federcalcio ungherese entro 30 giorni per la liquidazione dei danni causati dai suoi sostenitori, ovvero per i cestini rotti, le scatole di carta, i bicchieri, le spine dei cavi e i due sedili rotti”.

Roma, la maledizione dei rigori come nell'84. Fatali gli errori di Mancini e Ibanez

Ma oltre alla sentenza per quanto successo a Budapest la Uefa ha stabilito delle ammende alla società dei Friedkin per quanto successo nella semifinale di andata dell’Europa League contro il Bayer Leverkusen: “Multare l'AS Roma per 30.000 euro e ordinare la chiusura parziale dello stadio dell'AS Roma, che dovrà essere ridotto di almeno 6.000 posti a sedere [3.000 posti in Curva Nord e 3.000 posti in Tribuna Monte Mario], durante la prossima partita di competizione UEFA che giocherà come squadra ospitante, per lancio di oggetti”; “Ammenda di 32.500 euro all'AS Roma per accensione di fuochi d’artificio”; “Ammenda di 18.000 euro all'AS Roma per blocco dei passaggi pubblici sugli spalti”. Un totale di 135mila euro di multa per i giallorossi: la Uefa ha usato un pugno durissimo.