Nations League, l'Italia chiude al terzo posto: battuta l'Olanda

L'Italia chiude al terzo posto la Nations League battendo 3-2 nella "finalina" di consolazione i padroni di casa dell'Olanda. Gli azzurri si portano sul 2-0 nel primo tempo grazie ai gol in avvio di Dimarco al 6' e Frattesi al 20', ma nella ripresa gli orange accorciano le distanze con Bergwijn al 23'. Chiesa, entrato nella ripresa, cala il tris al 28', ma la nazionale di Koeman non si arrende e torna sotto al 44' con l'inserimento vincente di Wijnaldum. L'Italia resiste nel finale e conquista la vittoria.

«Vittoria di prestigio, abbiamo fatto bene nel primo tempo faticando un po' nella ripresa», ha detto il ct azzurro Roberto Mancini ai microfoni della Rai. «Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, facendo fatica nella ripresa, complice una grande stanchezza da parte di tutti i giocatori - ha aggiunto -. Abbiamo sperimentato soluzioni di gioco interessanti, cambiando anche gli esterni nel secondo tempo inserendo Chiesa e Zaniolo. Giovani come Buongiorno e Frattesi hanno fatto molto bene, il futuro è loro».

«La Nazionale mi è mancata, è quella che mi ha fatto emergere nel calcio ai più grandi livelli. Devo ringraziare mister Mancini che mi ha sempre dato fiducia, a lui va un grazie veramente grande», ha detto Federico Chiesa. «Due anni senza segnare in Nazionale è stato un lungo periodo ovviamente - ha aggiunto il giocatore della Juventus, che ha ritrovato oggi la via del gol - Sono stato fuori dal campo per 10 mesi, poi ho saltato gli impegni di marzo per altri problemi...sono contento di come è andata oggi e di come abbiamo reagito dopo la sconfitta con la Spagna. Oggi ci sarebbe piaciuto giocare un’altra partita, però era importante venir via con una vittoria per far vedere che tutto quello che abbiamo fatto in due anni non è venuto per caso».