Lazio-Cremonese 3-2: super Milinkovic e festa all'Olimpico

28 maggio 2023

La Lazio chiude il suo campionato all'Olimpico con una vittoria sofferta per 3-2 contro la già retrocessa Cremonese. In uno stadio tutto colorato di biancoceleste per festeggiare il ritorno in Champions League, i ragazzi di Sarri dominano il primo tempo segnando due gol per poi rilassarsi nella ripresa consentendo ai grigiorossi dell'ex Ballardini di rientrare in partita prima di capitolare nel finale. Lazio in vantaggio dopo 4' con un gol di Hysaj su assist perfetto di Immobile. Il raddoppio biancoceleste porta la firma di Milinkovic Savic al 37', bravo a battere Sarr con un destro al volo in diagonale su assist di Pedro dalla destra. Nella ripresa la Cremonese tira fuori l'orgoglio e nel giro di cinque minuto trova il pareggio prima con un gran destro da fuori area di Galdames al 54', poi con una autorete fantozziana di Lazzari al 59'. La squadra di Sarri però non ci sta e all'89' trova il gol della vittoria ancora con il suo 'faro' Milinkovic-Savic di testa in mischia su azione di calcio d'angolo. Potrebbero essere questi gli ultimi due gol all'Olimpico con la maglia biancoceleste. De segnalare infine l'espulsione per proteste di Sarri. In classifica la Lazio si riprende il secondo posto a scapito dell'Inter con 71 punti.