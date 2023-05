Roma, accordo col centrocampista francese Aouar

Filippo Biafora e Lorenzo Pes 07 maggio 2023 a

Sarà Houssem Aouar il primo rinforzo del mercato estivo della Roma. Il centrocampista francese classe 1998 del Lione si libererà a parametro zero a fine stagione e ha scelto di affidare il proprio futuro ai colori giallorossi. Dopo la corte della scorsa estate e i contatti mantenuti vivi negli scorsi mesi con l’entourage del ragazzo, Pinto ha deciso di affondare il colpo per anticipare la concorrenza e accaparrarsi un talento del calcio transalpino seguito da diverse squadre in Europa tra cui Milan, Napoli, Betis ed Eintracht Francoforte.

Il 10 aprile, lunedì di Pasquetta, Aouar si trovava nella Capitale e proprio in giornata ha effettuato alcuni controlli preventivi al Campus Bio Medico di Trigoria, in gran segreto. L’accordo con la Roma è totale, e ora siamo giunti al momento delle firme. Dal 1° luglio Aouar sarà ufficialmente un calciatore della Roma che prosegue, in continuità con quanto fatto lo scorso anno, il lavoro sui parametri zero che ha già portato in giallorosso Matic, Dybala e Belotti, ai quali ora va aggiunto anche il nome di Aouar.