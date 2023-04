Calcio, Curva Nord chiusa per un turno con sospensiva. Multa alla Roma

Filippo Biafora 04 aprile 2023 a

È arrivata la decisione del giudice sportivo sui cori intonati dai tifosi di Lazio e Roma nelle ultime partite. La Curva Nord biancoceleste era a rischio chiusura per il coro “In sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare, romanista vaff…, romanista vaff…” intonato nel corso del derby contro i giallorossi andato in scena prima della sosta per le nazionali. Il giudice sportivo della Lega Calcio di serie A, Gerardo Mastrandrea, aveva chiesto "ulteriori indagini" sui canti dei tifosi biancazzurri e alla fine è arrivato il dispositivo, atteso proprio per oggi: la Nord è stata chiusa per un turno per "cori beceri e offensivi, di matrice anche religiosa”, ma il settore sarà aperto per la prossima sfida con la Juventus, visto che è stata disposta la sospensione per un anno della misura. Ciò grazie al comportamento del club di Claudio Lotito: "Ritenuto, nondimeno, di dover valorizzare, anche ai fini dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 29 C.G.S., nonché della sospensione condizionale di cui all'art. 28, comma 7, C.G.S., la disponibilità ed il comportamento collaborativo della Soc. Lazio nel coadiuvare le Forze dell'ordine nell'attività di individuazione dei responsabili e nel prevenire, anche con pubblica dissociazione, il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni". Per ora la Curva Nord resta aperta, ma nel caso in cui si verificasse un’altra violazione di questo genere scatterà la squalifica, oltre a possibili nuove sanzioni.

Solo un’ammenda di 8mila euro alla Roma per il coro “Stankovic zingaro” intonato dalla totalità della Curva Sud nel corso della partita dell’ultimo weekend contro la Sampdoria. Gli ispettori della Procura Federale avevano segnalato il coro, prendendo pure nota del comportamento di José Mourinho, che aveva pregato i propri tifosi di evitare di usare tali parole nel prendersela con l’allenatore dei blucerchiati. Ed è stato proprio il gesto del portoghese - scrive il giudice Mastrandrea - ad attenuare la sanzione nei confronti della società romanista: la Curva Sud non ha ripetuto il coro insultante, cavandosela solo con una multa.