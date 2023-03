Roma-Feyenoord, Piantedosi pronto a vietare la trasferta agli olandesi

29 marzo 2023 a

Pugno duro per gli ultras olandesi. In vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord in programma il prossimo 20 aprile allo Stadio Olimpico si va verso una stretta nei confronti dei tifosi della squadra di Rotterdam per paura dei possibili scontri tra le opposte fazioni (oltre che con quelli giallorossi in passato ci sono stati pure problemi con gli ultras della Lazio). Come riferisce il sito dell’Ansa l'orientamento del Viminale è di procedere con l'indicazione del divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Feyenoord.

Negli scorsi giorni una richiesta di divieto per evitare problemi di ordine pubblico era arrivata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, così come dal ministro dello Sport Andrea Abodi: “Anche il divieto di trasferta è uno strumento da usare finché non capiamo come vivere bene il calcio. È una sconfitta ma non una resa, non possiamo permettere che famiglie e bambini siano costretti a convivere con i teppisti”. La paura è che in caso di una normale apertura del settore ospiti si ripeta quanto accaduto nel 2015, quando un gruppo di ultras olandesi ha devastato la Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna.