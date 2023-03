Roma-Feyenoord, Gasparri chiede misure drastiche: “Blocco immediato e totale della trasferta”

18 marzo 2023 a

I rischi di violenze ultras spaventano anche il mondo della politica. Il sorteggio dei quarti di finale di Europa League ha regalato la sfida tra Roma e Feyenoord, due squadre con precedenti di tafferugli nel 2015 - quando ad avere la peggio fu la fontana della Barcaccia a piazza di Spagna - e nel maggio dello scorso anno, con contatti a Tirana tra le due tifoserie prima della finale di Conference League. A lanciare l’allarme è Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia e vicepresidente del Senato: “Blocco immediato e totale per i tifosi olandesi in vista della partita di aprile di coppa con la Roma. Le minacce di gruppi di ultras impongono misure drastiche e immediate. Già anni fa gli olandesi fecero danni enormi nella Capitale. Ora nessuna esitazione. Vigilanza e porte chiuse. Napoli insegna. Quella feccia non doveva mettere piede nella città partenopea. Altri criminali non devano arrivare a Roma”.

“Altro che cortei e ‘contenimenti’. Stazioni, aeroporti, caselli autostradali chiusi per teppisti e per eventuali fiancheggiatori nostrani. L’avviso - ricorda Gasparri - va recapitato anche all’incapace presidente dell’Uefa, il temerario Ceferin che si deve dimettere subito dopo le affermazioni assurde contro l’Italia in difesa di tifoserie devastatrici. Costui è indegno del ruolo ricoperto. Porte sigillate contro i vandali. Auspico risposte immediate dai vertici istituzionali. Nessuno avrà alibi”.