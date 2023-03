Derby Lazio-Roma, Sarri sogna il bis dell'andata

Luigi Salomone 19 marzo 2023 a

Riscatto o crisi. L’impresa di Napoli, la rete di Vecino, poi tre battute a vuoto costate i due ko contro l’Az con l’uscita dall’Europa e il pari di Bologna. La Lazio ha bisogno di un risultato positivo nel secondo derby stagionale per restare in zona Champions e tenere alle spalle i rivali cittadini anche negli scontri diretti. Senza due titolari fondamentali come Vecino e Immobile, con qualche giocatore fuori forma servirà una prova di cuore. Per invertire la rotta e ribadire la candidatura a un posto nella prossima Champions, c’è bisogno di una prova di qualità in un 2023 che ha visto la Lazio conquistare due vittorie di prestigio contro Milan e Napoli ma stentare contro le piccole perdendo lungo strada punti pesanti.

Non arriva al meglio la creatura di Sarri alla sfida contro la Roma: la cocente eliminazione dalla Conference che ha interrotto un cammino europeo molto deludente, tanti giocatori stanchi, altri fuori causa e poche scelte soprattutto in panchina per cambiare la gara nella ripresa qualora il risultato non fosse soddisfacente. Nessuna deroga allo spartito nonostante l’emergenza in attacco dove restare solo in tre, Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni mentre i due giovani Cancellieri e Romero non hanno mai convinto costringendo gli altri a giocare sempre quando è mancato Immobile. Per lui il secondo derby dalla panchina, da capitano non giocatore: farà valere la sua presenza così ma sarebbe servito tantissimo in campo con la squadra costretta a convivere con il mal di gol. Sarri sogna il bis dell’andata per dare una scossa al campionato della Lazio.