Prefetto Napoli: niente biglietti per i residenti a Francoforte

Dopo lo sblocco del Tar, trasferta vietata ai tifosi dell'Eintracht

12 marzo 2023 a

Continua la disputa a distanza tra la Prefettura di Napoli e i tifosi dell’Eintracht. Dopo la chiusura del settore ospiti decisa dal prefetto Claudio Palomba, il Tar aveva rimesso i sostenitori tedeschi in gioco annullando la disposizione e quindi aprendo le porte del Maradona ai fan dei prossimi avversari di Champions League della squadra di Luciano Spalletti. Neanche il tempo di festeggiare, però, che è arrivato un nuovo divieto da parte del Prefetto di Napoli: «Vietata la vendita dei biglietti di Napoli-Eintracht ai tifosi residenti a Francoforte». Un capovolgimento di fronte che dovrebbe tranquillizzare le forze dell’ordine che temevano scontri violenti visti rapporti tra le due fazioni. «A seguito dell’esame della questione nella riunione di oggi del C.P.O.S.P, - si spiega in una nota - il Prefetto di Napoli Claudio Palomba ha adottato in data odierna un nuovo provvedimento, contenente la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi limitato ai residenti nella città di Francoforte».. «La misura è stata adottata, vista anche la determinazione del Comitato per l’Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive presso il Ministero dell’Interno del 6 marzo 2023, per prevenire rischi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica connessi alla presenza a Napoli di tifosi della predetta squadra - prosegue la nota -. Ciò in considerazione dei rilevanti e gravi scontri avvenuti in occasione dell’incontro di andata della sfida di Champions tra Eintracht-Napoli del 21 febbraio 2023 e non circoscritti allo stadio di Francoforte bensì verificatisi in ambito cittadino. Il provvedimento ha natura cautelare a tutela anche dell’incolumità dei cittadini e dei tifosi stessi». Ieri i tifosi dell’Eintracht sono stati protagonisti di alcuni tafferugli, lontano dallo stadio, con i sostenitori dello Stoccarda, al termine del match di Bundesliga terminato 1-1 e disputato a Francoforte.