Pix Padel Italy X-perience: inizia il conto alla rovescia, anche i bambini protagonisti

La PIX Padel Italy X-perience si fa in 4 e, dopo i professionisti, gli appassionati ed i diversamente abili, si occupa anche dei bambini

05 marzo 2023 a

a

a

La PIX Padel Italy X-perience non lascia nulla al caso e pensa anche all’intrattenimento dei bambini dai 3 ai 12 anni: per avvicinarli al Padel, per coinvolgere le scuole e per lasciare mamma e papà liberi di dedicarsi all’esperienza immersiva della prima Fiera del Padel a Roma.

Il Padel innanzi tutto: i bambini sono il futuro di questo sport perciò PIX ha pensato ad avvicinarli a questa disciplina nel modo più corretto. I piccoli giocatori in erba avranno a loro disposizione campi regolamentari ed istruttori FITP coordinati dal Direttore sportivo Pix Padel Italy X-perience Alessio Luchetti.

Divertirsi ed imparare a giocare a Padel sarà un tutt’uno nelle sapienti mani dei tecnici federali che sapranno guidare i bambini attraverso un percorso di sperimentazione e graduale avvicinamento allo sport protagonista della PIX.

Lo spazio interamente dedicato a Radio Bimbo farà il resto: animazione, magie, giochi, spettacoli e corsi di magia educativa in uno spazio esclusivamente dedicato ai più piccoli che ne diventerà il punto di riferimento per il loro intrattenimento. Il Mago Marameo insieme a Davide Bartoli ed al loro suo staff, da anni apprezzati professionisti dell’intrattenimento per famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni, ha creato un programma in grado di sviluppare nei ragazzi creatività e autostima accanto ad un coinvolgente intrattenimento.

Non solo Padel quindi dal 10 al 12 marzo, ma anche intrattenimento per i più piccoli alla PIX Padel Italy X-perience della Fiera di Roma.