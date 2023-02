Juventus, Biasin e lo sfregio a Kostic: “Paga la troppa educazione”. Il caso razzismo

23 febbraio 2023 a

Un articolo di Fabrizio Biasin apparso sull’edizione del 23 febbraio di Libero si sofferma sui giocatori squalificati in Serie A e sulle sanzioni alle diverse società comminate dal giudice sportivo. Nel dispositivo sono riportate le multe da 5mila euro per Hellas Verona e Roma, quella da 4mila euro per l’Atalanta, quelle da 3mila euro per Inter e Salernitana, oltre a quella da 2mila euro per l’Empoli.

“E quindi?” si domanda il giornalista in merito ad un caso che tanto aveva fatto discutere nel weekend calcistico. Biasin approfondisce la questione: “E quindi niente, nessun provvedimento per gli insulti razzisti rivolti a Filip Kostic (‘Zingaro!’) al momento della sostituzione in Spezia-Juventus. E sapete perché? Perché Kostic non ha fatto casino, è uscito dal campo limitandosi ad indicare chi gli urlava contro e stop. Morale della favola, dalle nostre parti per ottenere attenzione devi fare casino, altrimenti il Palazzo non ti si fila. E tutto questo è piuttosto triste”. I mancati provvedimenti nei confronti dei tifosi liguri non sono passati affatto inosservati.