PIX: Il dietro le quinte della grande kermesse del Padel italiano

Pix Padel X-perience: questo è il nome che Rolando Luzi, ideatore del progetto, ha voluto dare alla più grande kermesse del centro sud interamente dedicata al Padel.

L’embrione dell’idea nasceva già nel lontano 2019 al termine dell'evento Cavalli a Roma di cui Luzi curava la comunicazione insieme alla sua compagna. Ex manager di Varenne, conduttore e autore televisivo di programmi sportivi ed ippici, legato da sempre al mondo dello sport calcio, del calcetto e del tennis, Luzi è stato da quasi 10 anni rapito dal Padel tanto da farne la sua prima attività.

A dispetto dell'attuale situazione di regressione, la specialità del Padel mostra un trend in continua crescita assumendo i connotati di un fenomeno sociale che, oltre al mondo sportivo, coinvolge e travolge in maniera positiva anche altri comparti creando occupazione e lavoro: alle aziende tecniche del settore, ai circoli, ai giovani. L’attuale boom vede oltre ottocentomila praticanti e un bacino potenziale stimato in 2 milioni di giocatori con una crescita del 20-25% ogni anno. Roma in particolare conta 100.000 praticanti, 1500 campi e 280 circoli.

Dopo una gestazione difficile fatta di incontri, progetti e idee, finalmente l'amministratore unico di Fiera di Roma ha dato piena fiducia al progetto e alla squadra di Rolando Luzi e dei suoi soci imprenditori italiani.

Pix Padel X-perience nasce come un grande contenitore dedicato al Padel all’interno del quale verrà creata una serie di eventi concentrici attraverso il coinvolgimento di tutti i praticanti e appassionati, dei circoli, delle scuole, delle famiglie e degli operatori del settore. Anche lo scopo sarà multicentrico e coniugherà diversi obiettivi: celebrare questo sport attraverso la sua spettacolarizzazione, sensibilizzare i giovani allo sport, dare uno spazio di visibilità ai circoli e alle aziende tecniche di settore, dare sostegno alle associazioni che si occupano di riabilitazione sociale attraverso lo sport. Sarà anche un indimenticabile momento di festa e sport nella Capitale. A breve la conferenza stampa-evento che avverrà in Campidoglio presenterà il programma nel dettaglio.

PIX parte da Roma, culla del padel in Italia, ma punta ad espandersi nel prossimo futuro ad altri capoluoghi italiani.