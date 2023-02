Zaniolo in lista Uefa e spunta il certificato medico: per quanto non si allenerà

Lorenzo Pes 03 febbraio 2023 a

C’è anche Nicolò Zaniolo nella lista UEFA della Roma per la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League, che riprenderà il 16 febbraio. La scelta del club, però, è soltanto formale e legata ad alcuni paletti relativi alla compilazione delle liste. Il calciatore resterà infatti fuori rosa, ma resta in lista poiché cresciuto calcisticamente in Italia e per inserire la sua eventuale cessione nel bilancio, in accordo con il settlement agreement stipulato con la UEFA.

Inoltre, l’attaccante non si allenerà a Trigoria per almeno un mese. Il 31 gennaio Zaniolo ha presentato un certificato medico al club, nel quale si manifestava un’incompatibilità psicologica e fisica all’attività agonistica. Dopo un controllo specialistico, la società ha accordato al ragazzo i 30 giorni di sospensione degli allenamenti richiesti. Verranno effettuati nuovi controlli per verificare lo stato psico-fisico del calciatore, e per permettere, eventualmente, che riprenda l’attività sportiva.

Nell’elenco dei calciatori inseriti dalla Roma, inoltre, al momento non figura il nome di Benjamin Tahirovic. Ma il centrocampista svedese sarà comunque inserito nella Lista B: tra pochi giorni, infatti, maturerà i requisiti per essere iscritto.