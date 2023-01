Ancelotti in panchina: “Davide, non Carlo”. La voce clamorosa sul calciomercato

Luca De Lellis 29 gennaio 2023 a

Se Carlo si è consacrato nel tempo come uno dei migliori tecnici del mondo, suo figlio Davide Ancelotti forse è pronto per seguirne le orme dopo tanti anni al suo fianco da secondo allenatore. L’Everton, storica società della Premier League che quest’anno si trova invischiata nella lotta per non retrocedere, ha pensato anche ad Ancelotti jr per il ruolo di manager. Una squadra che il figlio di Carlo conosceva già bene visto che suo padre l’ha allenata prima di tornare al Real Madrid. Un’esperienza durata poco più di una stagione, ma tanto è valsa per farsi apprezzare addirittura in tal modo da convincere la dirigenza dei Toffees a sondare il terreno per riportarlo nella città di Liverpool.

Insieme a lui è stato valutato anche un altro profilo romantico come quello di Marcelo Bielsa, storico maestro di calcio argentino. Ma alla fine, dopo vari sondaggi, il club inglese ha optato per l’ex Burnley Sean Dyche per sostituire Frank Lampard, arrivato al secondo esonero nella sua giovane carriera da allenatore dopo quello nel suo Chelsea. Insomma, Davide Ancelotti è pronto per il grande salto, nella speranza che possa replicare almeno in parte i successi del papà.