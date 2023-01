Carlo Ancelotti-Gennaro Gattuso, rivelazioni prima di Real Madrid-Valencia

10 gennaio 2023 a

a

a

Gattuso-Ancelotti, alla luce rivelazioni sui problemi tra i due allenatori. «Insieme a Gattuso abbiamo vissuto momenti molto belli, abbiamo vinto 2 Champions, sono stati anni e situazioni che ricorderò per sempre. Poi…non sempre la relazione continua a essere buona, abbiamo avuto dei problemi e non ne voglio parlare perché sono cose personali». L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti si esprime così in merito al suo rapporto con Gennaro Gattuso, tecnico del Valencia. A Riad, al King Fahd Stadium, si troveranno di fronte da avversari in Real Madrid-Valencia, semifinale della Supercoppa di Spagna. Gattuso ha preso qualcosa da lei come allenatore? «Dalle mie squadre sono usciti diversi allenatori, ora non li ricordo tutti ma penso a Seedorf, a Pirlo, a Gattuso, Nesta, Shevchenko e Inzaghi che se me lo dimentico mi chiama sicuro - aggiunge Ancelotti in conferenza stampa - Può essere che qualcosa abbiano appreso da me poi ognuno ci mette del suo. Le squadre di Gattuso giocano in maniera intensa e hanno un’identità molto chiara. Col Valencia sarà dura: sono intensi nella pressione, dovremo maneggiare al meglio la palla e giocare meglio in difesa di quanto non abbiamo fatto col Villarreal, dobbiamo essere più compatti».

"Non so se è il migliore, ho visto giocare Maradona". Ancelotti frena su Messi

«I problemi con Ancelotti? Nulla di personale. Lui allenava il Napoli, da dicembre ho iniziato a lavorare lì e i media hanno cominciato a dire che la squadra stava male fisicamente. Ho molto rispetto per lui e in questo momento non ho nulla da dire. È stato solo un problema di lavoro. Abbiamo vinto molto con lui, è uno dei migliori allenatori al mondo. A livello personale e calcistico ho molto rispetto per lui». Così il tecnico del Valencia, Gennaro Gattuso, smorza in conferenza stampa le polemiche con il mister del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia della finale della Supercoppa spagnola.