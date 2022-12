Emiliano Martinez si fa tatuare la coppa sul polpaccio. Così umilia i francesi

26 dicembre 2022 a

Emiliano "Dibu" Martinez è stato uno degli eroi del mondiale di calcio appena concluso in Qatar. Il portiere dell'Argentina campione del mondo è stato protagonista di una parata "storica" a soli 2 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. Con il polpaccio ha parato un insidiosissimo tiro di Kolo Muani che, se fosse entrato in rete, avrebbe certamente consegnato l'ambita Coppa Fifa nelle mani di Mbappè e compagni.

Martinez, però, non è ancora appagato dalla conquista del titolo mondiale e dall'aver dileggiato i francesi già al momento della premiazione. Come se non bastasse, adesso ha deciso di tatuarsi la coppa del mondo sulla pelle del polpaccio. Proprio quella con cui ha negato la coppa alla squadra di Deschamps & co. Chissà cosa ne pensano i fracesi...