Calcio, la Roma vince l'amichevole in Portogallo contro il Casa Pia

La Roma vince 1-0 in amichevole contro il Casa Pia grazie a un gol di El Shaarawy. Ad Albufeira nella prima mezz’ora la squadra di Mourinho crea e spreca contro la quinta forza della Liga portoghese. Proprio El Shaarawy ha una doppia chance tra il 15’ e il 19’, ma in entrambe le occasioni l’italoegiziano calcia largo da posizione favorevole. Al 24’ si accende Zalewski: dribbling sulla sinistra e cross al centro per Zaniolo che, da due passi, non riesce a deviare in rete. Al 34’ arriva il vantaggio firmato El Shaarawy che buca il portiere Bravim dopo una serpentina in area. Al 44’ c’è la chance più nitida per il 2-0: l’esterno classe 1992 sfonda sulla destra e serve a Zaniolo la palla del raddoppio ma l’estremo difensore avversario si supera e devia in corner il tiro ravvicinato del classe 1999. L’unica nota stonata del primo tempo è l’infortunio di Lorenzo Pellegrini che chiede il cambio per una contusione alla tibia sinistra e viene sostituito da Matic.

Nella ripresa i ritmi si abbassano e il primo squillo è del Casa Pia: Godwin ci prova dalla distanza e sfiora il palo. Al 65’ scocca l’ora di Abraham e Spinazzola che prendono il posto di El Shaarawy e Zalewski. La Roma, però, si limita a consolidare il possesso, senza trovare varchi per affondare. Al 74’ ci prova Celik dalla distanza ma il tiro è largo. Nel finale c’è spazio anche per Shomurodov, ma l’uzbeko non incide. Giovedì 22 dicembre la Roma prenderà parte all’ultima amichevole in Portogallo contro il RKC Waalwijk, formazione di Eredivisie.