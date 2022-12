Travolto e ucciso in bici: dopo Rebellin muore giovane promessa del Padova

01 dicembre 2022 a

a

a

Un'altra tragedia stradale che spezza la vita di uno sportivo, stavolta giovanissimo. Un'altra bicicletta travolto sulla strada dopo quanto accaduto all'ex campione del ciclismo Davide Rebellin, morto a Montebello Vicentino per uno scontro con un furgone mentre si stava allenando.

Violenza choc all'Umberto I. Sospeso l'infermiere

In questo caso a perdere la vita è Manuel Lorenzo Ntube, il giovanissimo ragazzo travolto e ucciso nella tarda serata di ieri, il 30 novembre, mentre andava in bicicletta a Ferrara. Ntube era un calciatore e giocava nella formazione under 17 del Padova calcio. Suo fratello maggiore Michael, di 5 anni più grande, gioca nell’AlbinoLeffe.

Il Padova o ricorda sul proprio sito web. Il club, si legge, «è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile, nella formazione Under 17, la cui vita è stata spezzata ieri sera in un tragico incidente stradale. L’intera società Biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel», conclude la nota on line.

Si filma sui binari e manda il video all'amico. Panico alla stazione

Manuel si trovava a bordo della sua bicicletta per le strade di Ferrara quando, stando a quanto riportano i media locali, è stato investito da un suv. Gravemente ferito anche un altro ragazzo che si trovava con lui. L’autista, un 37ennne del posto, inizialmente non si sarebbe fermato a prestare soccorso, per poi costituirsi alcune ore più tardi.

Non ha ancora un responsabile invece la morte di Rebellin. Continuano le ricerche dell'autista-pirata del camion che ha investito l'uomo sulla statale. La polizia ha stilato una lista di dieci potenziali sospetti.