Davide Rebellin è morto a 51 anni: investito da un camion l'ex campione di ciclismo

Davide Rebellin è morto. L’ex campione di ciclismo è stato investito ed ucciso da un camion a Montebello Vicentino, come riferito da Il Giornale di Vicenza. L’incidente, avvenuto a circa un mese dal ritiro definitivo dalle corse professionistiche dopo 30 anni di attività, si è verificato mentre lo stesso Rebellin era in giro con la propria bicicletta, venendo travolto poco prima delle dodici lungo la Regionale 11. Inutile l’intervento del personale sanitario del 188, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del cinquantunenne. Rebellin ha iniziato la propria carriera nel 1992 ed oltre ad essere stato uno dei volti di punta della nazionale italiana di ciclismo vanta un ottimo palmares nelle classiche, le corse di un giorno: in carriera ha vinto un'edizione dell'Amstel Gold Race (nel 2004), tre della Freccia Vallone (nel 2004, 2007 e 2009) e una della Liegi-Bastogne-Liegi (nel 2004). Tra le sue vittorie anche quella di una tappa al Giro d’Italia, la principale corsa di ciclismo nel nostro Paese.