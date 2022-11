Juventus, inchiesta della procura della Figc sugli stipendi: cosa rischia il club

29 novembre 2022 a

Indaga anche la federazione. La Procura Federale della Figc ha aperto un’inchiesta sui contratti dei giocatori della Juventus in relazione all’ipotesi - avanzata dalla magistratura ordinaria - di un taglio fittizio degli stipendi con la riduzione delle relative voci in bilancio negli anni 2020 e 2021. Gli atti relativi all’inchiesta della Procura di Torino, secondo quanto si apprende, erano giunti alla Figc nei giorni scorsi.

Terremoto Juve: via tutti i dirigenti. Disastro senza fine per Agnelli

Secondo quanto riporta Sport Mediaset le carte di Torino sono arrivate in federazione tra le mani del procuratore capo Giuseppe Chiné due giorni fa. Alla luce dell'apertura del fascicolo la Juve può rischiare la penalizzazione di uno o più punti in classifica fino a ipotesi ancora più pesanti come la retrocessione all'ultimo posto in classifica del "campionato di competenza e dunque il passaggio alla categoria inferiore", o "l'esclusione dal campionato con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore". Ma se la presunta alterazione dei dati di bilancio non fosse stata determinante per l'iscrizione al campionato, le sanzioni si limiterebbero a una multa e all'inibizione dei dirigenti coinvolti.

Agnelli costretto ad abdicare, cosa rischia la Juventus. Scelto il nuovo presidente

Intanto il Ceo di Exor John Elkann ha dichiarato che "le dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione della Juventus rappresentano un atto di responsabilità, che mette al primo posto l’interesse della Società". "Il nuovo Consiglio che nascerà a Gennaio sarà formato da figure di grande professionalità sotto il profilo tecnico e giuridico, guidati del Presidente Gianluca Ferrero: insieme agli altri amministratori, avrà il compito di affrontare e risolvere i temi legali e societari che sono sul tavolo oggi", ha aggiunto. "Maurizio Scanavino, che ha dimostrato solide capacità manageriali in tutte le società dove ha lavorato, metterà a frutto l’esperienza maturata soprattutto in ambito media e digitale per accelerare lo sviluppo della Juventus, uno dei brand più forti al mondo", ha aggiunto Elkann a proposito della nomina del nuovo presidente. Per quanto riguarda la parte sportiva, Massimiliano Allegri rimane il "punto di riferimento" del club.