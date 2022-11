Qatar 2022, giornalista argentina derubata. La polizia: "Cosa vuoi fare al ladro? Scegli tu"

21 novembre 2022 a

Un nuovo caso che fa discutere arriva dal Qatar. La giornalista argentina Dominique Metzger, inviata ai Mondiali per l'emittente TN, è stata derubata del portafoglio durante un collegamento in diretta. Ma quanto successo dopo fa ancora più scalpore.

Come raccontato dalla donna in alcune dirette Instagram, la polizia del Qatar le avrebbe chiesto come preferiva punire il ladro. Sì, la pena avrebbe dovuto sceglierla lei. «Mi hanno detto che qui è tutto sorvegliato, troveranno il portafoglio - ha spiegato Metzger - mi hanno detto che qui è tutto sorvegliato, troveranno il portafoglio».

Il video successivo lo ha fatto all'interno degli uffici della polizia, sottolineando come le sale d'attesa per donne e uomini siano diverse: «Mi hanno mandato in un settore per sole donne, perché è tutto diviso. Dall'altra parte ci sono gli uomini». La giornalista ha poi raccontato che, durante la deposizione per la denuncia, le hanno chiesto: «Cosa vuoi che facciano i tribunali al ladro? Che lo condannino a 5 anni, o che lo espellano dal Paese?». La donna, sorpresa da tale insolita rischiesa, ha spiegato di aver risposto alla polizia di non voler decidere la pena, ma solo di voler avere indietro i suoi beni.