Tifosi in fila all'Olimpico per tatuarsi le cinque coppe di Mourinho

Se ne dovrà fare una ragione José Mourinho, non sarà più l’"unico" ad avere tatuato sulla pelle le cinque coppe europee vinte in carriera. Nell’ambito della campagna “Where Anything Can Happen” della UEFA, prima di Roma-Ludogorets allo Stadio Olimpico è stato predisposto un container dove i tifosi potevano replicare il tatuaggio del portoghese.

Una postazione simile in tutto e per tutto ad un “tattoo studio”, con due tatuatori professionisti armati di acqua e spugna, pronti ad imprimere sulla pelle dei tifosi giallorossi le cinque Coppe. Niente ago e inchiostro ovviamente, ma dei semplici adesivi temporanei, tra cui anche lo stemma della Roma, che per una sera hanno fatto felici tantissimi bambini.