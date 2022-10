Italia qualificazioni Euro 2024: nel girone Inghilterra e Macedonia

09 ottobre 2022 a

La storia che si ripete, con un condensato di gioie e dolori. Nel girone di qualificazione a Euro 2024, l'Italia di Roberto Mancini ritrova l’Inghilterra, avversaria nella finalissima di Euro 2020, ma anche la Macedonia del Nord, che lo scorso marzo a Palermo ci ha estromessi dal Mondiale in Qatar. A completare il gruppo degli Azzurri Ucraina e Malta, per un sorteggio non troppo fortunato nonostante la Nazionale di Mancini si presentasse da Campione d’Europa in carica e in prima fascia in base alla classifica generale della Nations League 2022/2023. Ed essendosi qualificati alla Final Four, al pari della altre tre finaliste (Croazia, Paesi Bassi e Spagna), gli Azzurri sono stati inseriti in un gruppo da cinque squadre per poter partecipare alle Finals di Nations League in programma il prossimo giugno. "Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, ma va anche bene. E' un girone da 5 abbordabile, non sono partite semplici ma tutte da giocare", ha detto Mancini. "La Macedonia del Nord? E' una di quelle partite che accadono ogni tanto, come si è dimostrato a Palermo le gare vanno tutte giocate anche le più semplici", ha aggiunto. Suggestiva poi la sfida contro l'Ucraina, un paese martoriato dalla guerra voluta dalla Russia. "Sarà una partita particolare, ci sarà un po' di emozione, poi loro sono una buona nazionale", ha ammesso il ct.

La lunga storia di sfide tra Italia e Inghilterra (30 i confronti, con 11 vittorie per la nostra nazionale, 11 pareggi e 8 sconfitte) si arricchirà quindi di nuovi capitoli. I più recenti sono ovviamente l'indimenticabile finale di Euro 2020 e i due match del girone dell’ultima Nations League: pareggio senza reti a Wolverhampton e successo per l’Italia lo scorso settembre a Milano grazie ad un gol di Giacomo Raspadori. Gli Azzurri sono imbattuti con Ucraina (6 vittorie e 2 pareggi, compreso l’1-1 nell’ultima amichevole disputata nell’ottobre 2018 a Genova) e Malta (8 vittorie su 8 partite), mentre il bilancio dei confronti con la Macedonia del Nord è in perfetta parità: una vittoria, un pareggio e una sconfitta, quella sanguinosa che lo scorso marzo allo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo ci è costata il Mondiale di Qatar 2022. Nelle prossime ore la Uefa renderà noto il calendario delle gare di qualificazione in programma dal marzo al novembre 2023, con l’Italia che salterà la finestra prevista a giugno 2023 in quanto impegnata nella Final Four di Nations League. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati nel marzo 2024 attraverso i play off (semifinali e finali). Si qualificheranno ai play off 12 nazionali, che si contenderanno il pass per la fase finale dell’Europeo affrontando tre percorsi separati da quattro squadre. Ad accedere agli spareggi saranno le vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega C) che non sono già qualificate per la fase finale del torneo. Se una vincitrice dei gironi della Nations League delle Leghe A, B e C si è qualificata direttamente per la fase finale, accederà ai play off la squadra successiva.