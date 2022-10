Fiorentina-Inter, il presidente Commisso pretende le scuse dell'Inter

23 ottobre 2022 a

La Fiorentina «smentisce categoricamente tutte le voci che attribuiscono al Presidente Commisso o ad altri dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara. Il Presidente Commisso alla fine della partita è semplicemente sceso all’interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il Mister ed i ragazzi per l’ottima prestazione». È quanto si legge in una nota del club toscano. «Il Presidente Rocco Commisso aspetta le scuse ufficiali da parte dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie false, ristabilendo al più presto la verità», conclude la società toscana.

Dai Viola, dunque, arriva una secca presa di posizione su quanto successo nell'immediato post-partita al Franchi. La notizia che, al termine della gara, un dirigente viola avrebbe tentato di sfondare la porta degli spogliatoi ospiti sarebbe del tutto infondata. Gli unici dirigenti che si sono diretti nella zona spogliatoi sono entrati in quello viola fra cui il presidente gigliato, Rocco Commisso, che ha voluto fare i complimenti, nonostante la sconfitta, a Biraghi e compagni. Nell’immediato dopo gara ci sarebbe stato, invece, nervosismo fra dirigenti delle due squadre ma tutto rientrato nel normale contraltare di sensazioni dopo il rocambolesco finale di partita.