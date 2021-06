"Sessista, violento e razzista" I tifosi non lo vogliono, il Tottenham molla Gattuso

18 giugno 2021 a

a

a

Violento, sessista e razzista: non lo vogliamo Così i fan del Tottenham convincono il club di Londra a mollare Gennaro Gattuso. Ringhio non siedera sulla panchina degli Spurs, alla fine ha vinto l'hashtag NoToGattuso con moltissimi tifosi che hanno postato la lite tra Jordan e l'allora calciatore del Milan sia alcune vecchie affermazioni su donne e razzismo. Il quotidiano sportivo on line The Athletic, riporta ilnapolista, ha fatto sapere che il Tottenham ha definitivamente chiuso la porta dopo la rivolta dei supporter.

Intanto spuntano dettagli clamorosi sull'addio tra Gattuso e la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal TgR Rai Toscana la rottura darebbe arrivata per i sospetti del club sui giocatori da acquistare, tutti dello stesso procuratore, e un clima incandescente esploso durtante una videochiamata in cui Gattuso avrebbe insultato un membro della famiglia Commisso.

Ora è Vincenzo Italiano la prima scelta in casa Fiorentina per sostituire Rino Gattuso dopo la rottura ufficializzata oggi col tecnico calabrese. I dirigenti viola avrebbero individuato nell’attuale allenatore dello Spezia l’identikit perfetto per la panchina ma c’è da fare i conti col recente rinnovo di contratto sottoscritto da Italiano con i liguri. In seconda fila i nomi di Rudi Garcia, Paulo Fonseca e Fabio Liverani. Nel frattempo in Argentina si dà per fatto l’acquisto da parte della Fiorentina dell’attaccante dello Stoccarda, Nico Gonzalez: si parla di un’operazione da circa 27 milioni di euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.