Chelsea, scatta il toto allenatori per il dopo Tuchel. Potter e Pochettino i favoriti

L’avvio di stagione altalenante del Chelsea in Premier League aveva fatto storcere il naso al nuovo proprietario del club Tedd Boehly, soprattutto dopo il mercato estivo da oltre 200 milioni di euro ma è stata la pesante e sorprendente sconfitta nell’esordio in Champions League contro la Dinamo Zagabria a costare la panchina a Thomas Tuchel. Il tedesco è stato esonerato e la dirigenza dei Blues è già all’opera per trovare il sostituto.

Per i betting analyst di Snai, il favorito numero uno è l’attuale mister del Brighton, Graham Potter, proposto a 1,25, seguito dall’ex Tottenham e Psg, Mauricio Pochettino, offerto a 4 volte la posta. Più lontani invece Zinedine Zidane, ancora senza panchina e dato a 10 come nuovo tecnico dei Blues, e Brendan Rodgers del Leicester, a quota 15. Molto più remota, riporta Agipronews, la possibilità di vedere nuovamente un italiano a Stamford Bridge: il primo della lista è l’attuale mister della Juventus Massimiliano Allegri a 20, mentre il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini si gioca a 25.