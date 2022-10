Ciclismo, Filippo Ganna conquista il nuovo record dell'ora: è nella storia

Sullo stesso argomento: I guai di Mourinho alla Roma tra infortuni e pochi gol

08 ottobre 2022 a

a

a

Filippo Ganna ha stabilito il nuovo record dell’ora nel ciclismo, compiendo un’impresa storica. Il 26enne campione piemontese, sull’anello svizzero di Grenchen, ha realizzato il nuovo primato in 56,792 Km. Detronizzato così il britannico Dan Bigham (55,548), che era riuscito nell’impresa proprio sul velodromo di Grenchen lo scorso 19 agosto. L’azzurro della Ineos-Grenadiers, allenatosi per realizzare il record a Montichiari con l’allenatore Dario David Cioni, aveva a bordo pista, per i tempi, il ct Marco Villa.

Battuto anche il record di Chris Boardman di 56,375 km del 1996, non omologato per aver violato i parametri Uci, che lo riconosceva solo come ‘migliore prestazione umana sull’ora’. Ganna - che su pista ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020 - aveva usato la locandina del film ‘Top Gun’ come biglietto da visita alla vigilia della sua scalata al record dell’ora. Top Ganna si è dimostrato tale, stupendo tutto il mondo del ciclismo, restato a bocca aperta per la prestazione sulla bicicletta.