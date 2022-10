03 ottobre 2022 a

Gonzalo Higuain dice addio al calcio. E lo fa durante una conferenza stampa in cui a stento trattiene le lacrime. Il Pipita dice basta. Al termine della stagione 2022 della Mls, Gonzalo Higuain appenderà le scarpette al chiodo, mettendo fine alla sua carriera dopo 17 anni e mezzo. L’annuncio arriva attraverso la sua attuale squadra, l’Inter Miami, dove l’attaccante argentino - che a dicembre spegnerà 35 candeline - è stato protagonista nelle ultime settimane con 12 gol e 2 assist in 14 partite, trascinando i compagni ai play-off. Cresciuto nel River Plate, il Pipita è sbarcato in Europa nel 2007 con il Real Madrid, poi Napoli, Juventus, Milan, Chelsea, ancora Juve e quindi il trasferimento negli States, all’Inter Miami, nel 2020. Nel suo personale Palmares 3 successi in Liga, 3 scudetti, 1 Europa League, 1 Coppa del Re e 3 Coppe Italia oltre alla finale mondiale persa nel 2014. Con la Seleccion ha collezionato 75 presenze e 31 gol.

«È arrivato il momento di dire addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto e mi sento un privilegiato per averla vissuta, con i suoi momenti belli e quelli meno belli - sono state poi le parole in conferenza stampa di Gonzalo Higuain - Dopo 17 anni e mezzo da professionista, sento che il calcio mi ha dato moltissimo, di tutto e di più». Il Pipita ammette che «da tempo sto elaborando, analizzando e mi sto preparando per questa decisione. L’ho comunicata alla società 3-4 mesi fa. Quando ho scelto di venire qui, l’ho fatto per il piacere di godermi il calcio, la vita, di stare vicino a mio fratello Federico. Era un’altra tappa ma la verità è che qui ho vissuto i momenti migliori della mia carriera. Questo club, questi compagni, lo staff tecnico mi hanno restituito la voglia di giocare a calcio. Questa è stata la stagione che mi sono goduto di più, mai avrei pensato che la Mls mi avrebbe dato tutto questo».