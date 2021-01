La passione di Higuain, Manuela Ferrera e la rivelazione estrema. Che roba...

20 gennaio 2021 a

Ex meteorina del tg4, modella, showgirl, Manuela Ferrera era ieri ospite a Tiki-Taka, trasmissione in cui ha parlato del suo passato insieme a Gonzalo Higuain: "Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto".

