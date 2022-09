Europei di basket, l'Italia va ko contro la Francia

14 settembre 2022 a

a

a

La Francia sorride ancora una volta ai supplementari, batte l’Italbasket 93-85 e si aggiudica un pass per le semifinali dell’Europeo. Gli azzurri salutano a testa altissima ma con tantissimo amaro in bocca, dopo aver recuperato una gara difficilissima e aver fallito con Fontecchio (top scorer con 21 punti insieme a Spissu) due liberi decisivi negli ultimi secondi dell’ultimo quarto. I francesi se la vedranno così con la vincente di Slovenia-Polonia.

Partenza in quinta per i francesi, con Fournier che mette a referto 9 punti in un amen mentre gli azzurri fanno inizialmente fatica a trovare canestri facili dal campo. I bleus toccano addirittura la doppia cifra di vantaggio grazie a un incredibile 10 su 14 dal campo (6 su 8 da tre), ma proprio sulla sirena una bomba di Datome chiude il quarto sul 27-20 avversario. Heurtel e Luwawu-Cabarrot aprono il secondo periodo con altre due triple francesi, l’Italia invece prova a restare aggrappata alla sfida con grinta, carattere e le giocate di Fontecchio, unico giocatore a raggiungere la doppia cifra prima dell’intervallo (11 punti). A metà gara i punti da recuperare per la squadra di Pozzecco restano 7.

L'Olimpia Milano ha vita facile con la Virtus Bologna ed è campione d'Italia

Al rientro dagli spogliatoi, gli azzurri restano in partita con la testa nonostante la Francia provi a scappare con dei canestri pesanti di Yabusele. Dall’altra parte, però, un super Melli e un Datome sempre lucido uscendo dalla panchina, piazzano un mini parziale che vale prima il -1, poi addirittura il +6 di fine terzo quarto con due layup in fila di Mannion e il gioco da 3 punti di Polonara. Gli ultimi 10 minuti sono un turbinio di emozioni e tensione, l’Italia continua a limitare l’attacco francese con grande agonismo, ma nella metà campo avversaria sbaglia tanti buoni tiri nei primissimi minuti. Poi ci pensano i soliti Spissu e Fontecchio a segnare due triple consecutive pesantissime che ridanno vita all’attacco azzurro. Ma la Francia non molla e a 3’ dalla fine torna a -2, il problema è che dall’altra parte c’è Fontecchio che, dopo due liberi di Spissu, piazza una bomba incredibile che ridà il +7 all’Italia con due minuti da giocare. Il numero 13 azzurro però, sul +2 a pochi secondi dalla fine, commette un sanguinoso 0 su 2 ai liberi che permette alla Francia di pareggiare e prolungare la sfida all’overtime. Nei supplementari la Francia si dimostra più lucida e si prende la qualificazione alle semifinali.