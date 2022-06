Inzaghi rinnova con l'Inter. E c'è la fumata bianca per Lukaku

21 giugno 2022 a

È ufficiale: Simone Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con l’Inter. Con un video pubblicato sui profili social del club, il presidente Zhang ha annunciato il prolungamento di contratto con Inzaghi fino al 2024. Per l’allenatore è previsto anche un aumento dell’ingaggio, che passerà dagli attuali 4 a 5 milioni di euro all’anno. L’allenatore resta in attesa di avere presto novità sui nuovi acquisti, ma se gli annunci di Onana e Mkhitaryan (domani le visite mediche) sono scontati, l’attenzione di tutti è rivolta alla vicenda Lukaku, ormai alle battute finali. Un ulteriore passo avanti è stato fatto nel tardo pomeriggio, con l’Inter che, su richiesta del Chelsea, ha aumentato la propria offerta per il prestito oneroso da 7 a 8 milioni di euro più bonus. Tutto fatto da tempo, invece, per quanto riguarda l’ingaggio del giocatore: Lukaku (che ha subito messo il ’likè al video dell’annuncio del rinnovo di Inzaghi) ha accettato di passare da 12,5 a 9 milioni di euro l’anno, considerando che il club nerazzurro beneficerà dei vantaggi del decreto Crescita se chiuderà l’affare entro il 30 giugno. Le parti sono già alla fase di stesura dei contratti, ultimo passaggio prima della firma.

