Sanzioni, Roman Abramovich e gli oligarchi in tribunale: chiedono risarcimenti milionari all'Ue

Il miliardario Roman Abramovich, insieme ad altri importanti magnati russi presi di mira dalle sanzioni dell’Ue per il conflitto in corso tra Russia e Ucraina, chiede la revoca delle sanzioni. Non solo. L'ex patron del Chelsea vuole anche un risarcimento danni.

Gli oligarchi stanno sfidando le restrizioni in un tribunale europeo e affermano che i loro diritti sono stati violati dalle sanzioni, come ha riportato il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano statunitense l’ex proprietario del Chelsea Abramovich, il magnate metallurgico e minerario Alisher Usmanov, nonché Mikhail Fridman e Petr Aven, boss di lunga data di Alfa Bank, una delle più grandi della Russia, hanno intentato cause separate per le sanzioni presso il Tribunale generale dell’Ue.

Chiedono alla seconda corte suprema del blocco di annullare le sanzioni, sostenendo che i loro diritti sono stati violati e contestando i loro presunti stretti legami con il Cremlino. Ad esempio, Abramovich ha citato negli atti la sua cittadinanza portoghese, sostenendo che, secondo il rapporto, le sanzioni dell’UE avrebbero violato i diritti fondamentali presumibilmente protetti dal blocco stesso.

