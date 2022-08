Lazio, cena di squadra con vista sull'Inter: il gruppo si compatta

Daniele Rocca 24 agosto 2022 a

Cena di inizio stagione per la Lazio di Maurizio Sarri. Via dalla confusione della Capitale, la squadra si è ritrovata in un noto ristorante di Santa Severa per trascorrere una serata tutti insieme. Il modo migliore per fare gruppo in vista dei prossimi impegni ravvicinati, a cominciare dal big match di venerdì sera contro l’Inter dell’ex allenatore Simone Inzaghi. Un’occasione anche per i nuovi calciatori di inserirsi e integrarsi nel modo migliore. Sarà una stagione lunga e molto complessa, la serenità dello spogliatoio è fondamentale. E i giocatori della Lazio questo lo sanno bene.