Calcio, le quote degli scommettitori. Inter, Juventus e Milan le favorite

16 agosto 2022 a

a

a

Nessuna sorpresa nella prima di campionato. Inter, Milan e Juventus non sbagliano alla prima stagionale e conquistano i primi 3 punti della nuova Serie A. I nerazzurri, seppur con qualche fatica, vincono a Lecce e rimangono i favoriti per il ventesimo scudetto secondo i betting analyst di 888sport.it, i quali vedono a 2,50 il titolo ai nerazzurri. Segue a ruota la Juve di Max Allegri, per cui il titolo vale 2,75 la posta mentre è più lontano il Milan, in quota a 5.

x 1 / 7

La Roma di Mourinho, vincente alla prima con la Salernitana, vede lo scudetto a 7,50. Più lontane, invece, le altre contendenti: il Napoli è proposto a 21, l’Atalanta è vista a 26, mentre il titolo alla Lazio paga 51 volte la posta.