Serie A, la Lazio supera l'ostacolo Bologna: 2-1. Decide Immobile

La Lazio conquista i primi tre punti del suo campionato battendo 2-1 il Bologna e raddrizzando un match che sembrava compromesso già al 5' con l'espulsione del giovane portiere Maximiano. Al vantaggio del Bologna nel primo tempo con un rigore di Arnautovic, nella ripresa però i biancocelesti rispondono con due gol, il primo una sfortunata autorete di De Silvestri, il secondo il solito Immobile, approfittando anche della riacquistata parità numerica dopo l'espulsione a fine primo tempo di Soumaoro.

Nella Lazio Sarri punta su Immobile, Mihajlovic, accolto con un'ovazione all'Olimpico, risponde con Arnautovic. La Lazio comincia subito con un pressing alto e arriva al tiro già dopo 20 secondi con Basic, ma Skorupski blocca facilmente. Al 5' doccia fredda per la Lazio: Maximiano, all'esordio in A tra i pali biancocelesti, blocca un lancio del Bologna con le mani appena fuori area. Inizialmente l'arbitro lascia correre ma il Var lo richiama: espulsione. Match in salita per Sarri, che fa uscire Basic per inserire Provedel in porta. In superiorità numerica il Bologna prova a fare la partita ma la Lazio sa aspettare e colpire in ripartenza. Al 13' Immobile sfiora il gol, il suo tiro è deviato in angolo da un provvidenziale intervento difensivo. Al 19' un gran cross di Lazzari viene smanacciato da Skorupski che allontana il pericolo. Un minuto dopo però è De Silvestri ad avere un'occasione importante: arriva al tiro da pochi metri ma Provedel salva con il corpo gettandosi sul pallone. La partita si incattivisce e il gioco è molto spezzettato dai falli. Al 35' Zaccagni tocca Sansone in area e l'arbitro fischia un rigore per il Bologna. Dopo un check del Var è Arnautovic a incaricarsi del tiro, potente e sotto l'incrocio: il Bologna al 38' è in vantaggio all'Olimpico. E al 44' Sansone ha l'occasione del raddoppio su un bel passaggio di Soriano, ma il suo tiro finisce di poco a lato. Al 48' però si ristabilisce la parità numerica: Soumaoro prende la seconda ammonizione e anche il Bologna va al riposo in dieci.

Nella ripresa la Lazio parte forte alla ricerca del pareggio e la partita si fa nervosa, con molti falli specialmente da parte dei bolognesi. La prima grande occasione è al 62' per Zaccagni, che con un tiro da fuori sfiora il palo dopo una deviazione. A tratti è assedio biancoceleste. Fino al 68', quando su una respinta di Skorupski su cross di Lazzari, De Silvestri colpisce male e mette la palla nella sua porta, regalando il pareggio alla Lazio. Al 79' è invece Immobile a portare in vantaggio i padroni di casa, approfittando di uno svarione della difesa di Mihajlovic. La punta biancoceleste fa tirare un sospiro di sollievo ai 40mila dell'Olimpico, e la Lazio riesce a raddrizzare un match che era partito malissimo e che invece è finito con i primi tre punti in campionato.