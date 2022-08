Domenico Berardi infuriato per gli insulti di un tifoso, rissa sfiorata e Modena: trattenuto a fatica

09 agosto 2022 a

a

a

Una rissa sfiorata di un soffio e attimi di tensione a Modena al termine della partita di Coppa Italia persa 3-2 dal Sassuolo. Protagonista il calciatore neroverde Domenico Berardi che è stato raggiunto dagli insulti di un tifoso particolarmente critico nei confronti dell'attaccante. Berardi non ci ha visto più e ha provato a raggiungere chi lo insultava mentre gli addetti alla sicurezza provavano, a stento, a trattenerlo. Le immagini dell'episodio sono subito finite sui sociale e mostrano il calciatore che prova a dribblare chi vuole fermarlo.

x 1 / 7

"Ci tengo a scusarmi per quanto successo oggi all’uscita dello stadio dopo la partita contro il Modena - ha poi scritto Berardi su Instagram - Siamo dei professionisti e soprattutto dobbiamo essere degli esempi per i più giovani e i bambini. Oggi agli occhi di tutti non ho avuto un comportamento tale. Questo perché sono state toccate in maniera gratuita le cose a me più care come la famiglia, mia moglie e mio figlio fuori dal campo che mi hanno ferito in maniera profonda. Rinnovo le mie scuse anche al tifoso della squadra avversaria".